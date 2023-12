DNB wil eigen beleggingen in lijn brengen met Klimaatakkoord

De Nederlandsche Bank (DNB) wil haar beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties voor het einde van dit decennium in lijn brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. “Vaststelling van dit doel moet bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot in de echte wereld, en niet enkel leiden tot opschoning van de portefeuille”, onderbouwt de centrale bank die keuze. Uiteindelijk moet de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille worden gehalveerd.

DNB benadrukt dat het gaat om eigen beleggingen, die met een totale waarde van ongeveer 9 miljard euro zo’n 1,5 procent van de balans uitmaken. “Monetaire transacties en vermogen dat DNB namens derden beheert vallen hier niet onder”, aldus de bank. Ook wordt een deel van de eigen beleggingen aangehouden, mocht de Europese Centrale Bank of het Internationaal Monetair Fonds een beroep doen op DNB. “Om snel aan dit soort verzoeken te kunnen voldoen, is het van belang dat een deel van de beleggingen voldoende liquide is”, aldus de bank.

Om de doelstelling te bereiken, wil de centrale bank drie strategieƫn toepassen. Dat zijn investeren, de dialoog aangaan en vermijden. Zo wil DNB investeren in bedrijven die minder CO2 uitstoten of daarvoor concrete plannen hebben klaarliggen. De bank wil daarnaast de dialoog aangaan met bijvoorbeeld fondsbeheerders, om hen zo te overtuigen af te stappen van fossiele brandstoffen. Bedrijven die het leeuwendeel van hun inkomsten halen uit fossiele activiteiten, vermijdt DNB ten slotte.

Om de CO2-uitstoot van beleggingen te berekenen, wordt gekeken naar de uitstoot van de onderliggende bedrijven. Verder speelt de grootte van het belang dat DNB in het betreffende bedrijf heeft mee. Zo kan berekend worden welk deel van de CO2-uitstoot door DNB wordt gefinancierd.