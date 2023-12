Zwitserland en VS verdenken Trafigura van omkoping

Zwitserse openbaar aanklagers beschuldigen grondstoffenhandelaar Trafigura van omkoping in Angola. Ook een hooggeplaatste bestuurder van het bedrijf wordt vervolgd omdat hij toestemming gaf voor de steekpenningen. Tegelijkertijd verdenkt justitie in de Verenigde Staten het bedrijf van corruptie in Brazilië.

Het in Nederland geregistreerde moederbedrijf van Trafigura zou een hoge leidinggevende van het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol 4,3 miljoen euro hebben overgemaakt vanuit een bankrekening in Genève. Daarnaast ontving die bestuurder, die de Zwitsers zien als Angolese overheidsfunctionaris, 604.000 dollar aan contanten en werd zijn verblijf in een hotel voor bijna 800 euro door Trafigura betaald.

Dankzij die sommen geld, die tussen 2009 en 2011 werden betaald, kreeg Trafigura volgens justitie lucratieve opdrachten voor de opslag en het verschepen van olie voor Sonangol. Het Zwitserse Openbaar Ministerie schat in dat Trafigura 143,7 miljoen dollar winst heeft gemaakt dankzij die contracten.

De Zwitsers beschuldigen voormalig operationeel topman Mike Wainwright ervan toestemming te hebben gegeven voor de omkoping. Hij spreekt die beschuldigingen tegen, meldt Trafigura. Ook een tussenpersoon, die eerder voor Trafigura werkte, zou hebben meegewerkt aan de omkoping.

Trafigura maakte in een reactie op de Zwitserse verdenkingen zelf het Amerikaanse onderzoek naar omkoping in Brazilië bekend. Daarvoor heeft het bedrijf 127 miljoen dollar opzij gezet. In de VS is een wet tegen corruptie in het buitenland van kracht die ook veel mogelijkheden geeft om niet-Amerikaanse bedrijven te vervolgen.

Eerder werd al bekend dat Braziliaanse autoriteiten Trafigura verdenken van omkoping van medewerkers van staatsoliebedrijf Petrobras om gunstige contracten te winnen. Onderzoekers keken extra goed naar oliedeals uit het verleden van dat staatsbedrijf als onderdeel van een groter corruptieonderzoek in Brazilië, dat bekend kwam te staan als Operatie Lava Jato (autowasserij)

“We betreuren deze incidenten die tegen onze gedragscode en waarden ingingen”, verklaart Trafigura-topman Jeremy Weir. “Vanaf de betreffende periode hebben we ons beleid voor naleving van regels en de controles aanzienlijk verbeterd.” De topman doelt daarmee onder andere op verplichte opleidingen voor personeel. Ook besloot het bedrijf in 2019 niet langer met tussenpersonen te werken bij het binnenhalen van nieuwe contracten.