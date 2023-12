Achmea wil ook praten met claimclubs na woekerpolisdeal ASR

Verzekeringsconcern Achmea wil ook met claimorganisaties gaan praten over woekerpolissen, net als rivaal ASR eerder deed. Die laatste partij sloot ruim een week geleden een schikking in het langslepende dossier. Toen dat bekend werd, meldde ook NN Group zich bij de claimorganisaties. Die verzekeraar heeft woensdag inmiddels zijn eerste gesprek gehad.

“Ook wij vinden het belangrijk voor onze klanten en voor ons bedrijf om een punt achter het dossier te kunnen zetten. We gaan daarom om de tafel voor een verkennend gesprek”, laat een woordvoerder van Achmea weten na berichtgeving door Het Financieele Dagblad. Ab Flipse, voorzitter van Vereniging Woekerpolis.nl, bevestigt dat Achmea de claimorganisaties heeft benaderd.

ASR stemde er vorige week mee in honderden miljoenen euro’s uit te trekken voor een nieuwe vergoeding voor klanten met een woekerpolis of mensen die ooit zo’n beleggingsverzekering hebben gehad. Dit om de kwestie rond beleggingsverzekeringen, waarbij veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht, na jaren eindelijk achter zich te kunnen laten.

Hiermee lijkt de afwikkeling van de woekerpolisaffaire een nieuwe fase ingegaan te zijn, na de eindeloze juridische procedures van de afgelopen jaren. Alleen met Allianz werd in 2017 al een schikking bereikt over woekerpolissen.

Of er bij de andere verzekeraars ook een deal inzit, kan Flipse nog niet beoordelen. De eerste ontmoeting met NN omschrijft hij als een “goed constructief gesprek, maar ook niet meer dan een kennismaking”. Binnenkort komen de partijen als het goed is weer bij elkaar. Met Achmea is volgens Flipse nog geen datum voor een gesprek afgesproken.

Van de grotere verzekeraars in Nederland heeft alleen Reaal nog niet aangegeven met de claimorganisaties te gaan praten. Een woordvoerder van moederbedrijf Athora zegt dat de enige lopende procedure voor Reaal een al jaren aangehouden beroepszaak is bij het gerechtshof in Amsterdam. Verder wil hij geen commentaar geven.