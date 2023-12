Musk: topman Walt Disney zou onmiddellijk ontslagen moeten worden

Bob Iger, de topman van entertainmentconcern Walt Disney, zou “onmiddellijk ontslagen moeten worden”. Dat zegt Elon Musk in een bericht op zijn socialemediaplatform X. Walt Disney is een van de grote bedrijven die onlangs zijn gestopt met adverteren op X. Musk liet zich al eerder verontwaardigd uit over dat besluit.

“Walt Disney draait zich om in zijn graf als hij zou zien wat Bob met zijn bedrijf heeft gedaan”, schrijft Musk verder in zijn bericht op het platform dat voorheen bekendstond als Twitter. Het is niet de eerste keer dat de X-eigenaar uithaalt naar weggelopen adverteerders. Zo zei hij op een conferentie in New York eind november nog “go, fuck yourself”. Daarover gaf hij later toe dat zijn reactie “het domste” was dat hij ooit had gedaan.

Musk refereert in een ander bericht op X ook aan een rechtszaak in de Amerikaanse staat New Mexico. Daarin worden socialmediabedrijven Facebook en Instagram beticht van het faciliteren van kindermisbruik en mensenhandel. Maar op die platforms adverteert Walt Disney nog wel. “Bob Iger denkt dat het cool is om te adverteren naast kinderuitbuitingsmateriaal”, schrijft Musk daarover.

Naast Walt Disney hebben ook grote bedrijven als IBM en Apple zich teruggetrokken van X. Aanleiding waren antisemitische uitlatingen van Musk. Zo reageerde hij instemmend op een post op X waarin werd beweerd dat “Joden de haat tegen blanken aanwakkeren”. Sindsdien zijn in Nederland in elk geval de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), telecombedrijf VodafoneZiggo, webwinkel bol en de Nederlandse Loterij eveneens gestopt met het plaatsen van advertenties op X.