Fabrikant elektrische auto’s Rivian stijgt op hoger Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn met plussen aan een nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers lijken voorzichtig positief in afwachting van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt. De fabrikant van elektrische pick-uptrucks Rivian was een van de winnaars op Wall Street na een positief analistenrapport.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent hoger op 36.111 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,5 procent tot 4572 en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq won 0,9 procent tot 14.271 punten.

Het rapport over de arbeidsmarkt van vrijdag zegt iets over de staat van de Amerikaanse economie. Tegelijkertijd is de aanwas van nieuwe banen van invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve, dat mogelijk terughoudender wordt met renteverhogingen als de economie afkoelt.

Rivian won 1,8 procent. Analisten van beleggingsfirma Stifel beginnen het aandeel te volgen met een koopadvies. Positief is volgens de kenners dat het merk al bekend is en Rivian is begonnen met forse kostenbesparingen, wat de verliezen kan beperken.

Discountwinkelketen Dollar General steeg 4 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers. De retailer boekte een lagere winst dan een jaar eerder, maar het resultaat was beter dan kenners hadden verwacht. Topman Todd Vasos verklaarde niet helemaal tevreden te zijn.

Boeing steeg 0,3 procent na mediaberichten dat het luchtvaartconcern vergevorderde gesprekken voert met Thai Airways over de verkoop van tachtig vliegtuigen van het type 787 Dreamliner. Er was meer nieuws rond Boeing. Volgens persbureau AP houdt het Amerikaanse leger de mede door Boeing ontwikkelde Osprey, een soort mix van vliegtuig en helikopter, aan de grond na een dodelijk ongeluk in Japan.

Beleggers hebben ook aandacht voor handelsoverleg tussen de Europese Unie en China. President Xi Jinping van China sprak onder anderen met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, over de wederzijdse handel. De ontmoeting eindigde in een ijzige sfeer, want er kwam geen gemeenschappelijke verklaring achteraf.

De euro stond licht hoger ten opzichte van de dollar en was 1,0778 dollar waard. De olieprijzen stegen weer iets na de aanzienlijke dalingen eerder deze week. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 70,30 dollar. Brentolie won 1,1 procent tot een prijs van 75,10 dollar per vat.