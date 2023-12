Veranderende regels in 2025 zorgen voor run op bestelbussen

Verkopers van bestelwagens doen volgend jaar waarschijnlijk goede zaken. Brancheverenigingen RAI Vereniging en BOVAG voorspellen dat er 78.000 bestelwagens worden verkocht, duizenden meer dan dit jaar.

In 2025 vervalt de vrijstelling voor de aanschafbelasting voor bestelwagens. Dat zorgt naar verwachting voor een hogere verkoop van bestelbussen in 2024.

In 2025 worden ook de zero-emissiezones in steden ingevoerd. Het effect van deze uitstootvrije gebieden waar geen vervuilende bestelbussen mogen rijden is volgens de RAI tweeledig. Het jaagt de verkoop van elektrische bestelbussen aan, maar leidt vóór de invoering wellicht ook op een run op dieselbusjes die nog een aantal jaar wel de stadscentra in mogen.

De verkoop van bestelwagens wordt volgens de autobranche volgend jaar wel “ongunstig beïnvloed door de geopolitieke en economische situatie”. “De economische heropleving is minder snel, vooral bij belangrijke handelspartners zoals Duitsland. Het vertrouwen is daarmee afgenomen en kan zwak blijven. Dit heeft invloed op investeringsbeslissingen”, schrijven de RAI en BOVAG.