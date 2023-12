Google-moeder Alphabet stijgt op Wall Street na lancering AI-model

Alphabet, het moederbedrijf van Google, behoorde donderdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Beleggers waren enthousiast over een nieuwe technologie voor kunstmatige intelligentie (AI) met de naam Gemini, die Google woensdag lanceerde. Het aandeel steeg 5,3 procent.

Met Gemini kunnen mensen bijvoorbeeld geluidsopnamen maken met hun telefoon en deze met AI laten omzetten in een geschreven samenvatting. Gemini wordt ook ingebouwd in de chatbot Bard van Google. Het AI-model beheerst eerst alleen nog Engels, maar het is de bedoeling dat hij later ook in andere talen kan worden gebruikt.

Ondertussen wachtten beleggers op nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten, die iets zeggen over de staat van de Amerikaanse economie. Dat rapport verschijnt vrijdag. De aanwas van nieuwe banen is van invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve. De Fed kan mogelijk terughoudender worden met renteverhogingen als de economie tekenen van afkoeling vertoont.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag op Wall Street 0,2 procent hoger op 36.117,38 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 4585,59 punten. Techgraadmeter Nasdaq kreeg er maar liefst 1,4 procent bij, mede gestuwd door de opmars van Alphabet, en eindigde op 14.340,00 punten.

JetBlue klom 15,2 procent. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij heeft zijn verwachtingen voor dit jaar bijgesteld omdat de hoeveelheid boekingen deze herfst hoger uitviel dan verwacht. Het bedrijf merkt dat de vraag naar reizen op een “gezond” niveau blijft. JetBlue gaat nu uit van een omzetgroei van 4 tot 5 procent. Dat was eerder 3 tot 5 procent.

Tesla won 1,4 procent. Ingewijden bij de elektrische autofabrikant meldden aan persbureau Bloomberg dan het hoofd van het Dojo supercomputerproject Ganesh Venkataramanan vorige maand is opgestapt. De Dojo supercomputer kan enorme hoeveelheden data verwerken, waaronder video’s van Tesla-auto’s. Die zijn nodig om de auto’s zelfstandig te laten rijden.

Betalingsdienst PayPal daalde 1,8 procent. Webwinkelconcern Amazon maakte bekend te stoppen met het gebruik van PayPals betaaldienst Venmo, waarmee klanten hun onlinebestellingen konden afrekenen. Over waarom de samenwerking, die iets meer dan een jaar geleden startte, stopt, werden geen details gegeven.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 69,65 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in waarde tot een prijs van 74,42 dollar per vat. De euro was 1,0795 dollar waard, tegen 1,0787 bij het slot van de beurzen in Europa.