ING: kloof tussen spaarbuffers van Nederlanders

De verschillen tussen de spaarbuffers van Nederlanders zijn groot. Een kwart heeft meer dan 10.000 euro in de spaarpot, maar bijna net zoveel mensen hebben minder dan 500 euro of niks gespaard. Dat zegt ING op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders.

90 procent van de Nederlanders spaart, aldus de bank. De meeste mensen leggen meer dan 100 euro per maand opzij en meer dan de helft van de Nederlanders heeft dan ook een spaarpot van meer dan 3000 euro.

Onder de groep die minder dan 500 euro spaart, is een “opvallend groot deel” van 32 procent tussen de 50 en 65 jaar oud, zegt ING. Japke Kaastra, hoofd financiële gezondheid bij ING, denkt dat dit kan komen doordat die periode een dure fase is in het leven. “Die groep heeft de hypotheek nog niet helemaal afbetaald en heeft vaak studerende kinderen. Het kan ook zo zijn dat ze door een knik in hun carrière minder gaan verdienen, maar niet in het vizier hebben dat ze misschien ineens in aanmerking komen voor toeslagen.” Ze gebruiken dan bijvoorbeeld hun spaargeld om het maandinkomen aan te vullen, legt Kaastra uit.

De 10 procent die niet spaart, houdt aan het einde van de maand geen geld over of heeft naar eigen zeggen een gat in de hand. Nederlanders vinden sparen over het algemeen nuttig en hebben het van huis uit meegekregen. 66-plussers vinden zichzelf er met name goed in. Een op de vijf Nederlanders vindt het juist frustrerend om te sparen.

“Het onderzoek bevestigt het cliché dat Nederlanders spaarzaam zijn, maar maakt ook duidelijk dat lang niet iedereen beschikt over voldoende buffer,” zegt Kaastra. In een gezonde spaarpot zit volgens de meeste Nederlanders een bedrag groter dan drie maandinkomens. “Dat klinkt als veel geld, maar als je een eigen huis, auto of studerende kinderen hebt, dan kan dit hard nodig zijn. Eigenlijk zou iedereen minimaal de eigen bijdrage van de zorgverzekering, 385 euro, op de rekening willen hebben”, vindt Kaastra.