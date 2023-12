Tesla roept 2 miljoen auto’s terug om problemen met Autopilot

Tesla roept meer dan 2 miljoen auto’s terug in de Verenigde Staten om veiligheidsfouten in de Autopilot te verhelpen. De terugroepactie volgt op de vaststelling van de Amerikaanse toezichthouder NHTSA dat het bestuurdersassistentiesysteem van Tesla, bekend als de Autopilot, niet veilig genoeg is.

In 2021 startte de toezichthouder al een onderzoek naar de Autopilot van de fabrikant van elektrische auto’s, na een reeks van aanrijdingen. De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) eiste eerder dit jaar ook meer informatie van Tesla over de nieuwe software van de Autopilot die het bedrijf heeft ge├»ntroduceerd.

“Geautomatiseerde technologie biedt grote mogelijkheden voor verbetering in veiligheid, maar alleen als het op verantwoorde wijze wordt ingezet. De actie van vandaag is een voorbeeld van het verbeteren van de geautomatiseerde systemen door prioriteit te geven aan veiligheid”, meldde de toezichthouder. Het onderzoek naar Tesla blijft volgens de NHTSA wel open en de oplossingen van Tesla zullen nauwlettend gecontroleerd worden.

De Autopilot is bedoeld om auto’s automatisch binnen hun rijstrook te laten sturen, accelereren en remmen. Daarnaast kan de geavanceerde versie van de Autopilot helpen bij het wisselen van rijstrook op snelwegen. Volgens de toezichthouder is er echter een verhoogd risico op ongevallen in situaties waarin het rijhulpsysteem is ingeschakeld en wordt er onvoldoende gezorgd dat bestuurders zelf blijven opletten bij het gebruik van de Autopilot. Tesla zal via een draadloze verbinding de software van de Autopilot updaten om het probleem op te lossen.