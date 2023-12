Eneco toch blij met ‘voorzichtige’ slotverklaring klimaattop

Eneco laat in een reactie weten verheugd te zijn dat er toch een slotverklaring is gekomen op de VN-klimaattop in Dubai, waarin landen worden opgeroepen om geleidelijk af te stappen van fossiele brandstoffen. Het is “weliswaar een voorzichtige formulering, maar de enige weg vooruit om de verdere opwarming van de aarde te beperken”, aldus het energiebedrijf.

Volgens Eneco-topman As Tempelman zag het er lang naar uit dat er geen overeenstemming zou worden bereikt op dit punt. “Natuurlijk zou je een steviger formulering hebben gewenst. Maar dit is goed nieuws voor iedereen die geeft om de toekomst van de aarde, van onze kinderen en de volgende generaties.”

Eneco zal er volgens Tempelman alles aan doen om in 2035 klimaatneutraal te zijn. In het One Planet-plan, dat in juni 2021 werd gepresenteerd, geeft het bedrijf aan op welke wijze het dit wil bereiken.