Amerikaanse vakbond wil niet dat Japanners US Steel overnemen

De Amerikaanse metaalvakbond wil dat de autoriteiten in de Verenigde Staten de overname van staalconcern US Steel door zijn Japanse concurrent Nippon Steel extra scherp onderzoeken. Volgens de bond United Steelworkers moet er kritisch gekeken worden of de deal ter waarde van bijna 15 miljard dollar gunstig is voor de werknemers en de nationale veiligheidsbelangen van de VS.

Het 122-jarige US Steel heeft tienduizenden mensen in dienst, waarvan een belangrijk deel vertegenwoordigd wordt door de invloedrijke vakbond.

Takahiro Mori, topman van Nippon Steel, zei eerder dat hij erop vertrouwt dat de toezichthouders de deal zullen goedkeuren, wijzend op de sterke relatie van Japan met de VS. De staalvakbond heeft echter maandenlang herhaaldelijk aangegeven alleen een bod van de Amerikaanse staalproducent Cleveland-Cliffs te zullen steunen. Dit bedrijf deed in augustus een bod van 7,25 miljard dollar om US Steel in te lijven.

Hebzuchtig

“Dit is niet hoe het gaat werken. We kennen Nippon niet”, zei David McCall, hoofd van United Steelworkers maandag. Volgens hem geeft de deal blijk van “dezelfde hebzuchtige, kortzichtige houding die al veel te lang aan de basis ligt van US Steel.”

Volgens persbureau Reuters was het in Amsterdam beursgenoteerde staalconcern ArcelorMittal ook in de race om US Steel over te nemen. Nippon en ArcelorMittal bezitten een fabriek in Alabama die staalplaatproducten produceert.