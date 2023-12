DGB Energie moet 3 jaar stoppen met telefonische klantenwerving

Het Hardenbergse energiebedrijf DGB Energie mag de komende drie jaar geen energiecontracten meer aan de man brengen via telefonische verkoop. Volgens onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn er aanwijzingen gevonden dat er bij de telefonische werving van klanten namens DGB sprake is geweest van misleiding.

Zo werd consumenten aan het begin van het gesprek niet verteld dat er werd gebeld om een nieuw contract af te sluiten. “In plaats daarvan werd bijvoorbeeld gezegd dat het ging om een check van de tarieven of om een administratieve aanpassing vanwege het wijzigen van de hoofdleverancier. Ook werd meestal pas aan het einde van het gesprek, nadat de overeenkomst was gesloten, gesproken over voorwaarden en tarieven”, aldus de ACM.

DGB Energie heeft toegezegd geen energiecontracten meer te verkopen via telefonische verkoop, in ieder geval voor drie jaar. Die toezegging is volgens de ACM bindend. Het energiebedrijf heeft ook toegezegd dat klanten die in de periode augustus 2021 tot en met 1 juli 2023 via telefonische werving een contract hebben afgesloten, hun contract tussentijds kunnen opzeggen zonder kosten.

Veel mensen vinden het irritant als bedrijven of organisaties hen ongevraagd bellen. Daarom gelden er regels voor telefonische verkoop. Bedrijven mogen consumenten alleen bellen om iets te verkopen als die daarvoor toestemming hebben gegeven of klant zijn (geweest).