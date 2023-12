Ook stroomnetten in Groningen en Overijssel zijn vol

Een groot deel van het elektriciteitsnet in de provincie Groningen en Overijssel gaat op slot, melden netbeheerders TenneT en Enexis. Eerder maakte Stedin al bekend dat het stroomnet in Den Haag vol is.

Het elektriciteitsnet in Nederland staat onder druk, omdat bedrijven en consumenten steeds sneller extra capaciteit vragen, bijvoorbeeld omdat ze van het aardgas af gaan of elektrisch gaan rijden. Netbeheerders kunnen het net niet zo snel uitbreiden als de vraag toeneemt. Er was niet voorzien dat de vraag naar stroom zo hard zou stijgen.

Het gebrek aan stroom heeft vooral gevolgen voor bedrijven. Die kunnen niet het vermogen krijgen dat zij nodig hebben. “We werken met man en macht aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet”, zegt TenneT-directeur Marc de Zwaan: “We realiseren ons dat dit een heel vervelende situatie is.”

TenneT en Enexis gaan ondernemers vragen of ze tegen een vergoeding flexibel kunnen omgaan met hun elektriciteitsgebruik en het verbruik op drukke tijden of dagen kunnen verminderen. De problemen zullen volgens de netbeheerders voorlopig nog even blijven bestaan. Uitbreiding van het net zal naar verwachting pas in 2029 extra capaciteit opleveren.

“Ons stroomnet is een van de betrouwbaarste ter wereld. Maar het is niet voorbereid op de snelle ontwikkelingen en de sterk gestegen vraag”, zegt Enexis-directeur Daphne Verreth. “Dat veroorzaakt knelpunten op het net, en het kost tijd om die op te lossen.”

Om de groeiende vraag naar elektriciteit aan te pakken, richten netbeheerders zich op het versneld bouwen van elektriciteitsstations en het uitbreiden van het kabelnetwerk. Om dit te realiseren, benadrukken ze dat overheden sneller beslissingen moeten nemen over waar en wanneer dit kan gebeuren. Ook pleiten ze voor een versnelde beschikbaarstelling van grond en het versnellen van vergunningen en procedures.

Dit jaar investeren netbeheerders landelijk meer dan 5 miljard euro in de stroomnetwerken. In 2025 is dat gestegen tot 8 miljard euro per jaar.