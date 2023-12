ABN AMRO: Nederlander wil meer geld uitgeven aan vrije tijd

Nederlanders willen volgend jaar meer geld uitgeven aan vrije tijd, meldt ABN AMRO na onderzoek. De bank verwacht dat vooral reisorganisaties daarvan gaan profiteren. Voor de hele sector verwacht ABN AMRO in 2024 een groei van 3 procent

Volgens de bank heeft de vrijetijdssector een goed jaar achter de rug. Sinds de pandemie hebben veel Nederlanders het eigen land als populaire vakantiebestemming herontdekt en zijn veel buitenlandse toeristen weer teruggekeerd. Het aantal overnachtingen in hotels, vakantieparken, campings en groepsaccommodaties tot en met oktober dit jaar lag 16 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019.

Door de verwachte koopkrachtverbetering zullen mensen volgend jaar meer geld besteden aan horeca en reizen, aldus ABN AMRO. De bank liet een enquĂȘte onder ruim duizend respondenten uitvoeren. Reisorganisaties zullen hun omzet naar verwachting van ABN AMRO met 8 procent zien groeien. Ook restaurants (2 procent), fastfood (2 procent), hotels (3 procent) en campings (3 procent) kunnen meer klanten verwachten.

Het aantal bioscoopbezoeken nam dit jaar toe met 24 procent, maar zal in 2024 volgens ABN AMRO nagenoeg tot stilstand komen. Bioscopen hebben te kampen met concurrentie van streamingsdiensten en met uitgestelde filmproducties vanwege stakingen in de Verenigde Staten.

Ondanks de verwachte groei benadrukt ABN AMRO dat de vrijetijdssector met de nodige uitdagingen kampt. Zo zijn veel vakantieparken, restaurants, hotels en vliegtickets flink duurder geworden.