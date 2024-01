Audi verkocht flink meer auto’s in 2023

Automerk Audi heeft vorig jaar flink meer auto’s aan de man gebracht. Het Duitse dochterbedrijf van Volkswagen liet vooral een goede verkoopgroei zien in Europa, de Verenigde Staten en China, zei verkoopdirecteur Hildegard Wortmann van het automerk uit het Beierse Ingolstadt.

Audi verkocht in 2023 1,9 miljoen voertuigen. Dat waren er 17 procent meer dan een jaar eerder. In Europa steeg de verkoop met 20 procent naar 748.000 auto’s en in China nam de verkoop met 13 procent toe tot 729.000 auto’s. In de VS behaalde Audi zijn beste verkoopjaar ooit. Daar werden 229.000 voertuigen verkocht, een stijging van 22 procent.

Vorig jaar verkocht Audi 178.000 volledig elektrische auto’s. Dat zijn er 51 procent meer dan in 2022. Het aandeel volledig elektrische voertuigen in de totale verkopen bedroeg daarmee 9 procent. Concurrent BMW verkocht vorig jaar 376.000 volledig elektrische auto’s, goed voor 15 procent van het totaal. Dat waren er 74 procent meer dan in 2022. In 2024 wil BMW ruim een half miljoen volledig elektrische auto’s verkopen.

Volgens Audi-topman Gernot Döllner zorgt de sterke vraag voor een goede uitgangspositie voor een uitdagend 2024 met toegenomen concurrentie en wereldwijde economische onzekerheid. Het automerk wil daarbij het aanbod van elektrische auto’s, voertuigen met verbrandingsmotoren en plug-inhybrides in 2024 en 2025 uitbreiden met veel nieuwe modellen.