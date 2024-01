Slecht voorteken voor Google in strijd over EU-miljardenboete

Google ondervindt juridische tegenslag in zijn pogingen om onder een Europese miljardenboete uit te komen. De Europese Commissie heeft de straf voor het voortrekken van de eigen prijsvergelijkingsdienst Google Shopping terecht opgelegd, vindt een belangrijke adviseur van de Europese rechter die erover moet beslissen.

Google kreeg de boete van ruim 2,4 miljard euro in 2017. Het Amerikaanse techbedrijf probeert al jaren tevergeefs er vanaf te komen. Bij het Europees Hof van Justitie kreeg Google in eerste instantie al ongelijk. Er rest nu nog één kans in hoger beroep bij het hof, maar ook diens advocaat-generaal kiest nu dus de kant van de commissie.

Het gunstig uitlichten van Google Shopping en het naar beneden duwen van rivaliserende diensten in Googles zoekresultaten hinderen inderdaad de vrije concurrentie, stelt de advocaat-generaal in haar doorgaans zwaarwegende advies aan het hof. Google “buit zijn dominante positie op de markt voor zoekmachines uit” om andere prijsvergelijkers te kunnen aftroeven. Googles zoekmachine is de belangrijkste manier waarop bezoekers hen vinden.

Het hof volgt het oordeel van de advocaat-generaal vaak, maar niet altijd. De definitieve uitspraak wordt binnen een paar maanden verwacht.