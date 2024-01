Chinees Nieuwjaar zorgt voor nog meer problemen bij scheepvaart

Bovenop de al bestaande vervoersproblemen door de situatie op de Rode Zee krijgen bedrijven die handelen met Azië de komende weken ook nog last van Chinees Nieuwjaar. Dan sluiten fabrieken in China minstens een week en wordt van tevoren geprobeerd om goederen nog het land uit te krijgen. Maar door langere vaartijden van schepen die omvaren via Kaap de Goede Hoop dreigen er te weinig containers in China te zijn.

Dat stelt evofenedex, dat voor duizenden bedrijven in Nederland de logistieke en handelsbelangen behartigt. Volgens de ondernemersvereniging zullen er minder containerschepen op tijd arriveren in China om de spullen op te halen. “Er is dan dus een lokaal tekort aan containers, wat containerprijzen nog meer zal stuwen”, voorspelt de vereniging.

Die verstoring is van tijdelijke aard, want als de Chinese vakantie eind februari weer voorbij is, zal ook de piekdrukte bij de vracht die het land uit moet afnemen, verwacht beleidsadviseur Casper Roerade van evofenedex. Hij plaatst bovendien de kanttekening dat er eerder juist een overcapaciteit was aan schepen en containers en op de lange termijn blijft dat het geval. “Dat heeft weer een dempende werking op de prijzen.”

De meeste bedrijven verwachten dat schepen nog maandenlang zullen omvaren door de situatie op de Rode Zee. Op den duur kunnen de langere vaartijden ingecalculeerd worden in de transportketens en dan nemen ook vertragingen af. De timing is nu wel gunstig, volgens Roerade. “De vraag naar goederen is niet zo hoog als tijdens de coronapandemie en we zijn net na de feestdagen.”

In “strak ingerichte sectoren” met snelle looptijden, zoals groente- en fruitbedrijven, elektronica en de detailhandel, kunnen de gevolgen van de verstoringen in de internationale scheepvaart wel voelbaar zijn, denkt Roerade. Zo moeten Valentijnsdag-gerelateerde artikelen wel voor 14 februari in de schappen liggen. Bedrijven moeten daarom in overleg met klanten en leveranciers om de impact van het Chinees Nieuwjaar “te minimaliseren”, aldus evofenedex.