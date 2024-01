Gemeente legt Claessen Tankcleaning Venlo stil na blauwzuurlek

De gemeente Venlo heeft het bedrijf Claessen Tankcleaning deels stilgelegd na een blauwzuurlekkage zondagavond. Dat blauwzuurlek deed zich voor in de waterzuiveringsinstallatie. Het hele bedrijfsproces rond die installatie is nu stilgelegd, zei een woordvoerster van de gemeente Venlo. Aanvankelijk liet de gemeente weten dat het hele bedrijf zou zijn stilgelegd, maar later maandagmiddag nuanceerde de woordvoerster deze uitspraak.

Volgens haar kan het bedrijf nog wel even vooruit met het reinigen van tankwagens. Het afvalwater kan nog enkele dagen in buffers worden opgevangen, maar daarna niet verder worden geleid naar de afvalzuivering. Als de buffers vol zijn, mogen er geen tankwagens meer schoon worden gemaakt.

De stillegging duurt tot de oorzaak van het blauwzuurlek is vastgesteld, en het bedrijf een plan van aanpak heeft opgesteld om herhaling te voorkomen.

De lekkage was zondagavond geconstateerd door de brandweer, en stopte nadat een van de installaties was stilgelegd. Tijdens de lekkage waren geen mensen aan het werk in het bedrijf.

Het bedrijf haalde eerder het nieuws in augustus 2023 toen Venlo ingreep omdat het zich niet zou houden aan vergunningvoorschriften bij de schoonmaak van tankwagens met het kankerverwekkende benzeen. Venlo legde het bedrijf toen gedeeltelijk stil. Begin oktober dreigde het bedrijf ermee Venlo voor de rechter te dagen, maar een kort geding hierover werd op het laatste moment ingetrokken. Na enkele hercontroles bleek alles weer op orde en mocht het bedrijf doorgaan met de benzeenreiniging.

Claessen Tankcleaning was maandagmiddag voor het ANP niet direct bereikbaar voor een reactie.