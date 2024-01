Milieuorganisaties zetten stap richting klimaatzaak tegen EU

Vijf maatschappelijke organisaties zetten een eerste stap die kan leiden tot een klimaatrechtszaak tegen de Europese Unie. Ze zijn het er niet mee eens dat bepaalde investeringen in vliegtuigen of schepen binnenkort als duurzaam te boek komen te staan.

Milieuorganisatie Fossielvrij NL eist samen met vier andere milieuorganisaties formeel dat de Europese Commissie deze keuze heroverweegt. Doet het dagelijks EU-bestuur dit niet, dan willen de organisaties een rechtszaak aanspannen bij het Europese Hof van Justitie. De huidige plannen zouden namelijk wettelijk bindende klimaatdoelstellingen van de EU in gevaar brengen.

De klacht draait om de zogeheten Taxonomie van de EU voor duurzame beleggingen. Lange tijd konden bedrijven op iedere mogelijke belegging nog een groen label plakken, maar de Europese taxonomie moet banken, pensioenfondsen en andere grote beleggers helderheid geven over wat wel en niet als duurzaam te boek staat.

Vliegtuigen die aan bepaalde eisen voor zuinig brandstofverbruik of het bijmengen van alternatieve brandstoffen voldoen kunnen een groen EU-label krijgen. Maar volgens Fossielvrij NL zijn die normen veel te zwak en weegt zuiniger vliegen niet op tegen de groei van het aantal vluchten. Ook over het groene label voor zeeschepen die op vloeibaar gemaakt aardgas (lng) varen in plaats van zware stookolie zijn de milieuorganisaties boos. Lng is namelijk een fossiele brandstof die ook voor CO2-uitstoot zorgt. En bij het productieproces lekt regelmatig methaan, een ander krachtig broeikasgas.

“Vliegtuigen en schepen opnemen in de taxonomie is net zo absurd als friet en boterkoek toevoegen aan de Schijf van Vijf. De EU maakt zo eigenhandig een tandeloze tijger van haar taxonomie. Als we dit niet tegenhouden, zal geld dat bedoeld is voor klimaatoplossingen de klimaatcrisis juist aanwakkeren”, zegt Hiske Arts van Fossielvrij NL.

Naast Fossielvrij NL vragen Protect Our Winters Austria, Dryade, Opportunity Green en CLAW de Europese Commissie om een aanpassing van de Taxonomie.