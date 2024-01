Air France-KLM beëindigt grote luchtvrachtdeal met Franse partner

Air France-KLM en de Franse logistieke dienstverlener CMA CGM beëindigen de langdurige luchtvrachtovereenkomst die de twee bedrijven twee jaar geleden hebben gesloten, meldt de luchtvaartmaatschappij. Door “strakke regelgeving” in belangrijke markten kan de samenwerking die in april vorig jaar inging volgens Air France-KLM niet goed functioneren.

De samenwerking stopt op 31 maart. De luchtvaartmaatschappij laat weten dat de twee bedrijven willen blijven samenwerken en in gesprek zijn over “nieuwe voorwaarden voor een commerciële relatie om onafhankelijk van elkaar te opereren” vanaf 31 maart.

De overeenkomst die nu is stopgezet, moest eigenlijk tien jaar lopen en was bedoeld om het luchtvrachtaanbod te versterken. Als onderdeel van de deal nam CMA CGM een flink belang in Air France-KLM.

De logistieke dienstverlener stapt uit het bestuur van Air France-KLM op de dag dat de overeenkomst stopt. Wel blijft CMA CGM aandeelhouder, meldt het luchtvaartbedrijf verder. Het bedrijf heeft 9 procent van Air France-KLM in handen.