Sterke groei nieuwe windmolens in Duitsland in 2023

Het aantal nieuwe windmolens in Duitsland is vorig jaar sterk gegroeid. Volgens cijfers van brancheorganisaties werden er in totaal 745 nieuwe windmolens geplaatst, een toename van bijna 50 procent vergeleken met een jaar eerder. Die turbines hebben een gezamenlijke productiecapaciteit van bijna 3,6 gigawatt, wat voldoende is om ongeveer 3,6 miljoen huishoudens van stroom te voorzien.

De cijfers komen van het Bundesverband Windenergie en het Verband VDMA Power Systems. Aangezien er ook oude windmolens uit gebruik werden genomen bedroeg de toename van de productiecapaciteit van windenergie in Duitsland vorig jaar per saldo ongeveer 3 gigawatt.

In totaal zijn er nu 28.677 windmolens in Duitsland, met een totaal vermogen van circa 61 gigawatt. Voor dit jaar voorzien de brancheorganisaties een groei van het vermogen met 4 gigawatt. Ze pleiten wel voor versnelling van de aanleg van nieuwe turbines en versoepeling van regelgeving rond vergunningen. Ook moet er meer grond vrijkomen voor de bouw van windmolens.