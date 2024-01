Toerisme in EU opgekrabbeld van coronacrisis

Toeristen in de Europese Unie lijken de coronacrisis achter zich te hebben gelaten. Voor het eerst overnachtten er vorig jaar weer meer toeristen in Nederland en andere EU-landen dan voor de pandemie, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het coronavirus en de maatregelen die overheden namen om dat te beteugelen legden het toerisme na 2019 volledig lam. Bezoekers uit buiten- en binnenland bleven weg. Hotels, campings en vakantieparken stonden leeg en moesten soms zelfs opdoeken.

Vooral toeristen van buiten Europa weten de EU nu weer te vinden, maakt Eurostat op uit schattingen over de eerste tien of elf maanden van afgelopen jaar. Van de overnachtingen is 46 procent geboekt door een Amerikaan, Aziaat of andere niet-EU-burger. Dat is maar een fractie minder dan voor de coronacrisis. De drie crisisjaren waren zij maar goed voor 29, 32 en 44 procent van de overnachtingen.