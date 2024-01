Shell investeert in productie gasveld in Britse deel Noordzee

Shell heeft een definitief investeringsbesluit genomen voor de productie uit een gasveld in het Britse deel van de Noordzee. Dat Victory-veld moet helpen bij de gasvoorziening voor huishoudens en bedrijven en de stroomproductie in het Verenigd Koninkrijk. Financiële details over de investering werden niet gemeld.

Het Victory-gasveld ligt ongeveer 47 kilometer ten noordwesten van de Shetlandeilanden. Volgens het bedrijf zal het veld in het midden van dit decennium in gebruik worden genomen en zal het op zijn productiepiek voldoende gas leveren om jaarlijks bijna 900.000 woningen te verwarmen. Het meeste gas uit het veld zal tegen het einde van dit decennium onttrokken zijn aan het veld, aldus Shell.

Shell stelt dat het Britse deel van de Noordzee van groot belang is om de energiezekerheid van het Verenigd Koninkrijk te versterken en dat daarom investeringen noodzakelijk zijn.

Volgens de Britse autoriteiten werd in 2022 38 procent van het gasverbruik binnenlands geproduceerd. De rest van het gas moest worden geïmporteerd.