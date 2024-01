VEH wil meer steun kabinet voor duurzame woningbezitter

De Vereniging Eigen Huis (VEH) is bang dat woningeigenaren die kiezen voor duurzame energie de dupe dreigen te worden van de plannen van demissionair energieminister Rob Jetten om het stroomnet minder te belasten. “Verduurzamen moet worden beloond en niet bestraft met extra kosten of het uitschakelen van de warmtepomp”, aldus de belangenvereniging in een brief aan de Tweede Kamer.

Jetten presenteerde eerder deze week een plan van aanpak om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Hij stelt onder meer voor om op piekmomenten een minder groot beroep te doen op laadpalen voor elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen. Ook komen er mogelijk extra kosten voor huiseigenaren die bijdragen aan piekmomenten wanneer het net onder druk staat.

De VEH vindt dat de nieuwe aanpak niet ten koste mag gaan van verdere verduurzaming. “De focus moet liggen op het concreet helpen en belonen van huiseigenaren in plaats van dat zij opdraaien voor de kosten.”