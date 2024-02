OESO iets positiever gestemd over groei wereldeconomie

De wereldeconomie zal dit jaar iets sterker groeien dan eerder werd verwacht. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport. De economische denktank uit Parijs wijst wel op risico’s voor de groei, met name de onrust in het Midden-Oosten en de aanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee. Die verstoringen kunnen namelijk de inflatie aanjagen.

Volgens de OESO zal de wereldeconomie dit jaar nu naar verwachting met 2,9 procent groeien. In november rekende de organisatie nog op een plus van 2,7 procent. Voor volgend jaar wordt een vooruitgang van de mondiale economie met 3 procent voorspeld.

De OESO stelt dat de Amerikaanse economie het dit jaar aanzienlijk beter zal doen dan eerder gedacht. De grootste economie van de wereld groeit volgens de prognoses nu met 2,1 procent. Daar werd eerder op 1,5 procent gerekend.

De economie van de eurozone zal het dan juist weer wat minder goed doen dan eerder aangenomen. Die prognose gaat naar 0,6 procent, van een eerdere 0,9 procent. De verwachting voor China, de tweede economie van de wereld, wordt gehandhaafd op 4,7 procent.

Maar de onrust in het Midden-Oosten door de oorlog tussen Israël en Hamas en de aanvallen door Houthi-rebellen op schepen in de Rode Zee zijn dus risicofactoren. De OESO wijst verder op mogelijke escalatie van de conflicten waarbij ook leveringen van olie en gas uit het Midden-Oosten worden verstoord.

Dat kan leiden tot hogere energieprijzen, nog langere leveringstijden en verder stijgende tarieven voor scheepsverkeer, met dus een impact op de inflatie. Dat zal dan ook weer gevolgen kunnen hebben voor het rentebeleid van centrale banken.

Centrale banken hebben de rentes scherp verhoogd in de strijd tegen de inflatie en er wordt nu verwacht dat de rentes weer verlaagd gaan worden omdat de inflatie sterk is afgekoeld. De OESO stelt dat centrale banken wel voorzichtig te werk moeten gaan met het verlagen van de rente met het oog op de inflatierisico’s.