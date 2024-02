Verkopen McDonald’s vallen tegen door oorlog in Gaza

Fastfoodketen McDonald’s zag de verkopen in het afgelopen kwartaal minder sterk stijgen dan verwacht. Vooral de internationale verkopen vielen volgens het concern tegen door een boycot in het Midden-Oosten. Topman Chris Kempczinski waarschuwde begin dit jaar al dat McDonald’s in sommige landen in het Midden-Oosten en ook buiten die regio minder burgers, friet en andere snacks verkoopt door de oorlog tussen Israël en Hamas.

In sommige landen werden namelijk boycots tegen het fastfoodconcern afgekondigd. Dat gebeurde nadat op sociale media foto’s en filmpjes waren verschenen van McDonald’s-restaurants in Israël die maaltijden uitdeelden aan soldaten. Kempczinski wees er destijds al op dat de restaurants in kwestie worden geëxploiteerd door lokale ondernemers en het dus niet een initiatief van het concern zelf betrof. Ook de lokale restauranthouders van de keten in onder meer Saudi-Arabië, Maleisië en Pakistan verklaarden dat de actie in Israël niet hun standpunt weerspiegelt.

De totale omzet van McDonald’s steeg in het vierde kwartaal met 8 procent tot 6,4 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op een omzet van 6,5 miljard dollar. Als alleen wordt gekeken naar de restaurants die al langer dan een jaar open zijn, bedroeg de wereldwijde omzetstijging 3,4 procent, terwijl er was gerekend op een groei van 4,7 procent. Het was daarmee de laagste omzetgroei sinds het vierde kwartaal van 2020.

De omzet op de Amerikaanse thuismarkt groeide met 4,3 procent, mede dankzij prijsverhogingen. Dat was min of meer in lijn met de verwachtingen. De totale nettowinst kwam uit op iets meer dan 2 miljard dollar, tegen 1,9 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2022.