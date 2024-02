Duitse witgoedproducent Miele schrapt 2700 banen

De Duitse witgoedproducent Miele is van plan tot 2700 banen te schrappen als gevolg van een zwakkere vraag naar zijn wasmachines, vaatwassers, stofzuigers, koelkasten, drogers en andere huishoudelijke apparatuur. Ook wijst het bedrijf op hogere kosten voor materialen, energie en lonen.

Volgens de onderneming uit Gütersloh moet de ingreep samen met andere maatregelen zorgen voor “extra financiële flexibiliteit” van circa 500 miljoen euro in 2026. Miele telt nu wereldwijd ongeveer 23.000 werknemers, waarvan 11.800 in Duitsland.

Miele stelt dat de vraag naar met name duurder witgoed in 2023 fors is afgenomen, na drie jaar van groei. Volgens een voorlopige raming ging de omzet vorig jaar met 9 procent omlaag. Het in 1899 opgerichte familiebedrijf verwacht ook geen spoedig herstel van de vraag en vreest dat die zwakte zelfs permanent kan worden. Daarom moet het bedrijf anders worden ingericht voor die veranderde marktomstandigheden.

De Duitse industrie kampt al langere tijd met zwakte. Door de hoge inflatie zijn mensen meer op de portemonnee gaan letten. Ook de gestegen rentes zorgen voor tegenwind.