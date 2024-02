Europarlementariërs willen Amazon-lobbyisten weren uit parlement

Europarlementariërs van elke politieke snit hebben genoeg van de houding van het Amerikaanse webwinkelbedrijf Amazon. Ze willen dat het parlement lobbyisten van Amazon niet langer toelaat in het Europees Parlement (EP).

De Europarlementariërs die over sociale zaken en werkgelegenheid gaan, hebben al langer zorgen over hoe Amazon met zijn personeel omgaat. Werknemers in de Europese magazijnen van Amazon moeten ongezond hard werken. Ze worden buitensporig in de gaten gehouden en krijgen nauwelijks de kans om zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij een vakbond.

De Europarlementariërs hebben het bedrijf van miljardair Jeff Bezos meermaals om uitleg gevraagd, maar die bleef keer op keer uit. Daarmee zou Amazon het parlement schofferen, maar ook honderdduizenden werknemers raken.

Het is nu genoeg geweest, schrijven PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius en een aantal collega’s aan EP-voorzitter Roberta Metsola. Hun parlementscommissie vraagt Metsola de toegangspassen van Amazon-lobbyisten in te trekken. Het is “onredelijk” dat zij Europarlementariërs kunnen bewerken, terwijl die Amazon niet ter verantwoording kunnen roepen, schrijft de commissie, die de hele breedte van het parlement vertegenwoordigt.

“Ik vraag me af wat ze te verbergen hebben”, zegt Jongerius. “Wereldwijd lapt Amazon alle regels aan de laars om elke druppel winst uit mens en natuur te persen. Een bedrijf van deze omvang zou een openbare dialoog met wetgevers niet uit de weg mogen gaan.”