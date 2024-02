EU-klimaatman Hoekstra wil in 2040 af van 90 procent broeikasgas

De Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen in 2040 met 90 procent hebben verminderd. Dat nieuwe, ambitieuze tussendoel vraagt om meer klimaatmaatregelen dan er nu al zijn. Maar daarover moeten politici, bedrijfsleven en boeren eerst in gesprek, onderstreept klimaatcommissaris Wopke Hoekstra.

De Europese Unie heeft afgesproken in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dat te halen, streeft zij ernaar de uitstoot van CO2 en andere gassen die de aarde opwarmen in 2030 met 55 procent terug te dringen. Tussendoelen zijn volgens de commissie nodig om de druk op de ketel te houden en niet te laat te moeten constateren dat de EU niet genoeg is opgeschoten. Zo’n tussendoel ontbrak nog voor 2040.

De commissie heeft ook overwogen om op 80 of 85 procent te mikken in 2040. Maar dat is te weinig om aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen en de opwarming van de aarde te beperken tot liefst niet meer dan anderhalve graad, stelden haar klimaatadviseurs. Hoekstra beloofde bij zijn aantreden als opvolger van Frans Timmermans, onder druk van groene en linkse Europarlementariërs, al dat hij zijn best zou doen om dat advies over te nemen.

Het nieuwe doel voor 2040 is vooralsnog niet meer dan een aanbeveling van de commissie. Als de EU-lidstaten die omarmen, zet de volgende Europese Commissie die in wetgeving om.