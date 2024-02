Eindhovense chipmaker NXP stijgt op Wall Street na cijfers

De Eindhovense chipfabrikant NXP Semiconductors behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De voormalige halfgeleiderdivisie van Philips heeft vorig jaar opnieuw een recordomzet behaald. Topman Kurt Sievers sprak van “solide resultaten” ondanks de moeilijke marktomstandigheden in de chipwereld. Het aandeel won 0,8 procent.

Ook Eli Lilly deed goede zaken. Het farmaceutische concern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. Het bedrijf profiteerde onder meer van sterke verkopen van zijn nieuwe afslankmedicijn Zepbound en hogere prijzen van het diabetesmedicijn Mounjaro. Ook gaf Eli Lilly positieve verwachtingen af voor dit jaar. Het aandeel werd 2,7 procent hoger gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 38.506 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4951 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg ook 0,2 procent, tot 15.628 punten.

Spotify klom bijna 10 procent. De Zweedse muziekstreamingdienst zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen. Ook werd het operationele verlies flink teruggedrongen door lagere marketing- en personeelskosten. In december kondigde het bedrijf opnieuw een grote ontslagronde aan om kosten te besparen. Daarbij wordt afscheid genomen van zo’n 17 procent van het wereldwijde personeelsbestand. Dat komt neer op ongeveer 1500 arbeidsplaatsen. Eerder in 2023 schrapte Spotify al zo’n 800 banen.

Estée Lauder zakte 1,9 procent. Het cosmeticabedrijf werd maandag nog dik 12 procent meer waard na publicatie van de kwartaalcijfers. Het bedrijf achter merken als The Ordinary en Clinique kondigde daarbij aan 3000 banen te schrappen.

Snap won ruim 3 procent. Het moederbedrijf achter de app Snapchat komt na de slotbel met resultaten. Maandag maakte Snap al een reorganisatie bekend, waarbij wereldwijd 10 procent van het personeel zijn baan kwijtraakt. Bij het bedrijf werken ongeveer 5400 mensen.

Virgin Galactic werd 2,4 procent hoger gezet. Het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson had bij zijn meest recente commerciële ruimtevlucht te kampen met een losgeraakt onderdeel. Het probleem tijdens de vlucht heeft volgens het bedrijf geen impact gehad op de veiligheid van de ruimtevaartuigen en de bemanning aan boord. Het bedrijf voert samen met toezichthouder FAA een onderzoek uit naar het incident.