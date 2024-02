Ryanair eist maatregelen Brussel na KLM-uitspraak EU-rechters

Ryanair eist dat de Europese Commissie maatregelen neemt tegen staatssteun die tijdens de coronapandemie de vrije markt zou hebben verstoord. Het uitvoerende bestuur zou deze “illegale” hulppakketten ook moeten terugeisen van de maatschappijen, schrijft de Ierse budgetluchtvaartmaatschappij.

Ryanair reageert op een uitspraak van het Gerecht van het EU-Hof in het nadeel van de Europese Commissie. De op een na hoogste rechter van de Europese Unie oordeelde dat de commissie ten onrechte haar goedkeuring gaf voor 3,4 miljard aan staatsleningen en kredietgaranties die Nederland KLM toezegde om de maatschappij te redden. Net als veel andere luchtvaartmaatschappijen dreigde KLM in 2020 om te vallen doordat de pandemie het internationale reisverkeer had lamgelegd.

“Een van de grootste prestaties van de EU is de creatie van een echte interne markt voor luchtvervoer. De goedkeuring van de Europese Commissie voor Nederlandse staatssteun aan Air France-KLM ging tegen fundamentele principes van EU-wetgeving in, zoals het principe van non-discriminatie op basis van nationaliteit. Het oordeel van vandaag bevestigt dat de commissie moet optreden als hoeder van het gelijke speelveld in luchttransport”, stelt Ryanair.

De Ierse maatschappij eist ook dat Brussel de Nederlandse regering dwingt de staatssteun bij KLM terug te vorderen. Het is zeer de vraag hoe dit in de praktijk kan. KLM heeft alle leningen terugbetaald en beëindigde een kredietfaciliteit in april 2023, dus maakt geen gebruik meer van de verleende steun.