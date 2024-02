Nachtkijkermaker Theon maakt kalm beursdebuut op Damrak

Theon International maakte woensdag een kalm beursdebuut op het Damrak. De in Athene gevestigde fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector werd voor 10 euro per aandeel naar de Amsterdamse beurs gebracht. Bij de opening ging de koers omhoog tot 10,40 euro per aandeel, maar daalde daarna weer snel tot de introductieprijs van 10 euro.

De beursgang van Theon is de eerste op de Amsterdamse beurs in bijna twee jaar en komt op een moment dat er meer interesse is voor defensiebedrijven. Zo steeg de MSCI Europe Aerospace and Defense-index vorig jaar met 42 procent. Dat kwam vooral door de toegenomen geopolitieke spanningen door de oorlog in Oekraïne, de oorlog in Gaza, de onrust in het Midden-Oosten en de aanvallen op vrachtschepen in de Rode Zee.

Bij de beursgang werden 15,4 miljoen aandelen geplaatst. Dat is zo’n 22 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van het bedrijf. De beurswaarde van Theon komt daarmee uit op meer dan 700 miljoen euro.

Andere geplande beursgangen werden juist uitgesteld door de onzekere marktomstandigheden. Zo meldde zakenkrant Financial Times in november dat investeringsfirma CVC zijn plannen voor een beursgang in Amsterdam zou hebben verschoven naar 2024. De eigenaar van onder andere parfumerieketen Douglas en de voormalige theedivisie van Unilever zou de stemming op de markten na de oorlog tussen Israël en Hamas, te ongunstig hebben gevonden om nog in 2023 naar de beurs te gaan.