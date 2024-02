Reisbranche noteert flinke plussen in boekingen voorjaarsvakantie

Nederlanders trekken er in de voorjaarsvakantie, die dit weekend al is begonnen voor de regio zuid, vaker op uit. Reisorganisaties noteren in hun boekingen namelijk flinke plussen vergeleken met vorig jaar. Dat betekent dat veel mensen hun vakantieplannen niet laten verstoren door de hoge inflatie en zwakkere economie.

Volgens reisbranchevereniging ANVR zijn er voor bekende wintersportlanden als Oostenrijk en Frankrijk 10 tot 20 procent meer pakketreizen geboekt. Een woordvoerster van Sunweb bevestigt dat beeld. In vergelijking tot vorig jaar meldt Sunweb voor de voorjaarsvakantie 16 procent meer boekingen naar de sneeuw.

Naar de zon ziet Sunweb 7 procent meer boekingen dan in 2023. Bij de reisorganisatie gaat het in deze periode van het jaar dan vooral om bestemmingen als Gran Canaria en Tenerife. TUI merkt eveneens op dat de Canarische Eilanden bij zonliefhebbers favoriet zijn, gevolgd door Curaçao en Kaapverdië.

Volgens de ANVR passen de cijfers in een breder beeld. Cijfers van de branchevereniging wijzen uit dat er over de gehele linie al 15 procent meer is geboekt voor dit jaar. Dan gaat het dus ook om de zomervakantie. Vooral Griekenland springt eruit. Naar dat land is nu al 35 procent meer geboekt dan vorig jaar rond deze tijd.

Corendon bemerkt voor de zomerboekingen nu een algehele toename van 20 procent vergeleken met vorig jaar. “Daarmee zijn we weer terug op het niveau van voor corona”, aldus het reisconcern. Corendon heeft onder meer veel boekers voor de Turkse bestemming Alanya. “Daarnaast gaat Curaçao heel goed en Egypte.”

Vorige maand stelde het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) na onderzoek dat veel Nederlanders vaker op een buitenlandse vakantie willen. Daarentegen zag het bureau minder mensen die graag in eigen land een accommodatie wilden boeken.

De vakantieparken van Roompot en Landal Greenparks laten weten dat de verwachte drukte in de voorjaarsvakantie waarschijnlijk vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Volgens een woordvoerster zijn de parken voor de komende weken nog niet volgeboekt.