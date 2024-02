Daihatsu hervat deel productie na veiligheidstestschandaal

De Japanse autofabrikant Daihatsu heeft maandag een deel van zijn binnenlandse productie hervat. Dat bevestigde een woordvoerder van het bedrijf aan persbureau AFP. De hervatting volgt ruim een maand na het opschorten van alle productieactiviteiten door een groot veiligheidstestschandaal bij de dochteronderneming van Toyota.

In de fabriek in Kyoto werd de productie van de Probox-bestelwagen en de Familia-bestelwagen van het Mazda-merk hervat. Daihatsu liet vorige week al weten de productie van tien andere modellen op 26 februari te hervatten, nadat het Japanse ministerie van Transport had bevestigd dat ze aan de veiligheidsvoorschriften voldeden.

Daihatsu verklaarde in december dat het bedrijf al sinds minstens 1989 veiligheidstesten had gemanipuleerd. Daarbij waren 64 automodellen van het bedrijf betrokken, waaronder ook enkele auto’s verkocht onder het merk Toyota. Tijdens crashtests werden namelijk andere airbags gebruikt dan in de auto’s die vervolgens werden verkocht. De productie van het bedrijf werd daarop stilgelegd.