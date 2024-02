Drukke week op Damrak met onder meer cijfers Heineken en Randstad

Beleggers op de beurs in Amsterdam krijgen de komende week een trits aan bedrijfsresultaten te verwerken. Zo presenteren onder meer grote AEX-bedrijven als bierbrouwer Heineken en uitzendconcern Randstad cijfers over het laatste kwartaal van 2023. Op de wereldwijde beurzen wordt verder ook nog uitgekeken naar een nieuw inflatiecijfer uit de Verenigde Staten.

Bij Heineken is het de vraag in hoeverre de prestaties zijn verbeterd na een stroef begin van 2023. Zo heeft de bierbrouwer zijn verwachting voor dat jaar eerder al bijgesteld, na tegenvallende resultaten over de maanden januari tot en met juni. In het kwartaal daarna heeft Heineken vervolgens last gehad van het tegenvallende zomerweer in Europa. Daarnaast merkte Heineken ook de gevolgen van de aanhoudende prijsverhogingen voor zijn biermerken, waar ook Amstel, Birra Moretti en Sol onder vallen. Consumenten leken die biertjes vaker te laten staan, al liet de Europese verkoop in september weer wat herstel zien.

Randstad had vorig jaar last van moeilijkere economische omstandigheden wereldwijd. Door hogere loonkosten en gestegen rente hadden bedrijven minder te besteden. Met name in Noord-Amerika liep de omzet in het derde kwartaal relatief gezien flink terug. In Nederland en de landen om ons heen wist het uitzendconcern het verval ten opzichte van een jaar eerder te beperken. Het jaar 2022 was nog een recordjaar voor Randstad, door het herstel van de coronacrisis en personeelstekorten. Daardoor konden de uitzendbureaus van het concern veel bedrijven aan personeel helpen.

Andere bedrijven die in Amsterdam nog met cijfers komen zijn onder andere ABN AMRO, supermarktconcern Ahold Delhaize en bouwbedrijf BAM.

In de VS wordt verder de inflatie over de maand januari bekendgemaakt. Een maand eerder bleken de consumentenprijzen in dat land nog met 3,4 procent op jaarbasis te zijn gestegen. Dat was sterker dan wat economen hadden verwacht. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de inflatie inmiddels sterk genoeg is afgekoeld, zodat de Federal Reserve binnenkort kan beginnen met het verlagen van de rente. Maar na het rentebesluit van eind januari, liet Fed-baas Jerome Powell al doorschemeren meer bewijs nodig te hebben.

De aandelenbeurzen in China zijn de hele week gesloten door de viering van het Chinees Nieuwjaar. Zaterdag begon het jaar van de draak, naar een van de Chinese sterrenbeelden, en eindigde het jaar van het konijn.