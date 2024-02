Stoppen met financieren fossiel is volgens ING niet de oplossing

Stoppen met de financiering van olie en gas is niet de juiste aanpak om klimaatproblemen op te lossen, reageert bankconcern ING op eisen van Milieudefensie. Vorige maand werd bekend dat de milieuorganisatie via de rechter probeert af te dwingen dat de bank de samenwerking met olie- en gasbedrijven stopt. ING stuurde woensdag een officiële brief aan Milieudefensie om de standpunten van de bank toe te lichten.

“Dit is ook niet in lijn met de klimaatpaden die wetenschappers hebben uitgestippeld voor de transitie naar netto nul uitstoot in 2050 of waar het akkoord van Parijs toe oproept”, stelt de bank in een verklaring. Milieudefensie is van mening dat ING volledig zou moeten stoppen met de kredietverlening aan deze bedrijven. “Helaas gebruikt 80 procent van de wereld nog steeds energie afkomstig uit fossiele brandstoffen voor verwarming, koken, vervoer en de opwekking van elektriciteit. In Nederland ligt dit percentage zelfs nog hoger”, verklaart ING.

Volgens de financiële organisatie zal dit percentage slechts geleidelijk omlaag gaan naarmate er nieuwe energiebronnen beschikbaar komen. “Daarom hebben de Verenigde Naties tijdens de klimaatconferentie COP28 afgesproken om op een ‘eerlijke, ordelijke en rechtvaardige manier’ af te stappen van fossiele brandstoffen in energiesystemen. Dus niet van de ene op de andere dag”, vervolgt de bank.

Steven van Rijswijk, topman van ING, gaf bij de presentatie van de jaarcijfers eerder deze maand al aan dat de bank kiest voor een “op wetenschap gebaseerde aanpak”. Daarbij zei hij te luisteren naar de inzichten van klimaatwetenschappers en probeert met klanten in gesprek te gaan om ze te bewegen hun vervuilende uitstoot te minderen. “We sluiten klanten uit die niet bereid zijn om verandering door te voeren”, gaf de topman toen aan.