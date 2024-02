Moederbedrijf Albert Heijn ziet winst hard dalen

Winkelconcern Ahold Delhaize heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar een veel lagere winst geboekt dan een jaar eerder. Het moederbedrijf van supermarkten als Albert Heijn en Delhaize en de webshop bol kampte met hogere kosten. Daarnaast drukte een boekverlies bij de verkoop van een Amerikaanse onlinesupermarkt FreshDirect op het nettoresultaat.

Supermarkten zoals Albert Heijn kampen mede door de oorlog in Oekraïne sinds 2022 met hogere kosten voor bijvoorbeeld materialen. Ook de loonkosten stijgen. Met name in Europa zorgde dit voor lagere winstmarges voor Ahold Delhaize dan een jaar eerder.

Tegelijkertijd richtte het supermarktenconcern zich op het aanbieden van goedkopere producten voor klanten die de hoge inflatie in de portemonnee voelen, om zo marktaandeel te behouden of te winnen. Volgens topman Frans Muller zorgde dit in Europa in het vierde kwartaal voor de eerste stijging van de hoeveelheid verkochte producten in twee jaar tijd. De voorgaande kwartalen moesten de supermarkten het vooral van hogere prijzen hebben om de omzet te laten groeien.

De omzet kwam in het vierde kwartaal uit op 23 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten is dat een stijging van net geen 2 procent. Daarop boekte het concern een nettowinst van 451 miljoen euro, ruim 40 procent minder dan het resultaat een jaar eerder. Daarbij speelde ook mee dat Ahold Delhaize 250 miljoen euro verloor bij de verkoop van FreshDirect aan flitsbezorger Getir.