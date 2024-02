Uitstoot van broeikasgassen in EU derde kwartaal lager

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese economie lag in het derde kwartaal van 2023 aanzienlijk lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat laten een afname van 7,1 procent zien.

Ook was de uitstoot minder in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2020 en 2021. Dat terwijl de uitstoot in 2020 juist lager was door de effecten van de coronapandemie. Ondertussen is het bruto binnenlands product (bbp) dit kwartaal niet opmerkelijk gedaald in vergelijking met vorig jaar. Als het bbp daalt, kan dat betekenen dat een land minder heeft geproduceerd. Minder productie kan ook leiden tot minder uitstoot.

In de elektriciteits- en gassector was de grootste vermindering van uitstoot te zien in het derde kwartaal. Ook huishoudens en de industrie droegen eraan bij. Estland, Bulgarije en Duitsland verminderden de uitstoot het meest. Een verklaring voor de daling in uitstoot in dit kwartaal van 2023 geeft Eurostat niet.