Meer rozen verhandeld voor Valentijn, met name rode uit Nederland

In de twee weken voor Valentijn zijn via Royal FloraHolland, ’s werelds grootste bloemenveiling, 166 miljoen rozen verkocht. Dat waren 15 miljoen meer dan een jaar eerder. Daarmee was de roos de best verkochte bloem. Volgens FloraHolland waren vooral rode rozen uit Nederland dit jaar populair.

Daarvan zijn in de weken voor Valentijnsdag 2,8 miljoen meer verkocht dan in 2023, in totaal iets meer dan 18 miljoen. Het totale aantal verkochte bloemen lag in die periode op 519 miljoen, waarvan 304 miljoen waren geteeld in Nederland. Naast rozen waren ook tulpen in trek, wat volgens het bedrijf redelijk normaal is voor deze tijd van het jaar. Maar ook chrysanten en gerbera’s deden het goed.

Royal FloraHolland meldt verder dat de gemiddelde prijs van snijbloemen de afgelopen weken iets lager was dan vorig jaar. Uitspraken over die prijs wil het bedrijf echter niet doen, omdat de prijzen anders zijn dan die de consument betaalt. Bovendien betreft het een gemiddelde, waarin zowel de prijzen van bijvoorbeeld kleine rozen als de ‘premium’ rozen worden meegenomen.

De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) meldde dinsdag al dat handelaren positief zijn over de verkopen voor Valentijnsdag. In aanloop naar de belangrijke feestdag voor de sierteelt lag de hoeveelheid bloemen die werd ingekocht wat hoger vergeleken met vorig jaar, zag de branchevereniging.