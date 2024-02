Weer waarschuwing voor Deutsche Bank om gebrekkige witwascontrole

Deutsche Bank heeft opnieuw een waarschuwing gekregen van de Duitse banktoezichthouder BaFin. De grootste bank van Duitsland zou nog altijd tekortschieten in het voorkomen van witwaspraktijken. Dat komt naar voren in een bevel van de financiële waakhond uit november dat donderdag is gepubliceerd. BaFin dreigt daarin ook met boetes.

BaFin gaf Deutsche bank in september 2018 de opdracht om veiligheidsmaatregelen te nemen en daarmee te voldoen aan verplichtingen in verband met de preventie van witwassen en de financiering van terrorisme. Om te controleren of de bank in actie zou komen, stuurde de bankenwaakhond een speciale toezichthouder. Dat was destijds niet eerder voorgekomen in de Duitse bankensector. Het mandaat van deze toezichthouder is met de waarschuwing van BaFin ook verlengd tot eind oktober van dit jaar.

Volgens Deutsche Bank heeft BaFin geen nieuwe tekortkomingen gevonden, maar gaat het hier om een tijdschema “voor de uitvoering van de reeds overeengekomen maatregelen”. De bank meldt verder te investeren “in de nodige middelen om deze maatregelen binnen de deadline te implementeren”.