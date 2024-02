Bouwer Van Wijnen: zonder arbeidsmigrant minder betaalbare huizen

Als Nederland onaantrekkelijker wordt voor arbeidsmigranten, wordt het moeilijker om de bouw van het aantal benodigde huizen te halen. Dat zegt bouwbedrijf Van Wijnen, in reactie op het onderzoek van marktonderzoeker Intelligence Group. Dat concludeert donderdag dat Nederland snel onaantrekkelijk wordt voor kennis- en arbeidsmigranten. “Voor ons is het van belang dat ze er zijn en dat er toegang is tot die groep. Anders wordt het lastiger om het woonprobleem op te lossen”, zegt hr-directeur Tahlvik Leung.

Bij Van Wijnen is ongeveer een derde van het personeel arbeidsmigrant. Dat zijn honderden werknemers. Ze komen uit landen als Polen, Bulgarije, Roemenië, Turkije en Slowakije.

De Intelligence Group heeft geconstateerd dat de politiek, de huizenmarkt en malafide uitzendbureaus onder meer invloed hebben op de aantrekkelijkheid van Nederland voor werkgevers. Als arbeidsmigranten niet meer naar Nederland komen, komen zowel de bestaande bouw als de nieuwbouw in de problemen, zegt Leung.

Volgens Leung wordt een eventueel gebrek aan arbeidsmigranten op den duur vooral een probleem voor betaalbare huizen. “Die komen in gevaar als je geen arbeidskrachten meer hebt. Dus het is heel belangrijk dat alles wordt gestimuleerd dat ons in staat stelt de productie uit te voeren. Alles dat de productie in de weg staat, vormt een risico”, legt Leung uit.

Leung hoopt dat een nieuw kabinet de besluiten daarvoor zal nemen. “Pak als Den Haag regie over het dossier wonen in Nederland. Zorg dat de regelgeving daar goed op aansluit. Zorg voor een klimaat waarin arbeidskrachten werk goed kunnen uitvoeren. Hoe langer dat duurt, hoe groter het probleem wordt.”

Op dit moment heeft Van Wijnen nog geen problemen met het krijgen van genoeg arbeidsmigranten, maar “we hebben gewoon iedereen nodig”, zegt Leung. “Met name vakspecialisten die op bouwplaatsen rondlopen.” Van Wijnen huurt arbeidsmigranten in via uitzendbureaus. Het bouwbedrijf heeft geen speciaal beleid voor het aantrekken van arbeidsmigranten.

In 2030 moeten 1 miljoen huizen zijn bijgebouwd. Dat is al langere tijd een wens van de overheid. In de bestaande bouw moet veel gerenoveerd worden door verduurzaming.