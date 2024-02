Gasunie tekent overeenkomst voor waterstofopslag in Duitsland

Gasunie en Patrizia/Storag Etzel willen opslagcavernes voor waterstof ontwikkelen in de Etzel zoutkoepel in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Dat maakten de twee bedrijven bekend tijdens het energiecongres E-world in Essen. Het doel is om, na een haalbaarheidsstudie, een opslaginstallatie voor meerdere zoutcavernes te ontwikkelen en beheren, met een totale capaciteit die kan oplopen tot 1 terawattuur waterstof. Met 1 terawattuur kunnen ongeveer 55.000 huishoudens een jaar lang van energie worden voorzien.

Waterstof gaat volgens Gasunie een belangrijke rol spelen in het toekomstige energiesysteem. Voor een goed functionerende waterstofmarkt is grootschalige opslag van waterstof belangrijk. Zoutcavernes zijn ondergrondse holtes die worden gemaakt in zoutlagen in de bodem. Door hun opslagcapaciteit, veiligheid en lage kosten zijn zoutcavernes goed geschikt om waterstof in op te slaan.

In Nederland is Gasunie inmiddels gestart met de ontwikkeling van ondergrondse waterstofopslag in Noord-Nederland. In het Duitse Etzel werken de Gasunie en Storag Etzel sinds januari vorig jaar al samen aan een pilotproject, waarbij de opslag van waterstof in twee kleine bestaande cavernes wordt getest.

De locatie van de opslagcavernes in Etzel is strategisch gelegen met een goede aansluiting op de Nederlandse en Duitse waterstofmarkt. Het ligt vlak bij het toekomstige Gasunie waterstofnetwerk Hyperlink en de Energy-Hub haven van Wilhelmshaven.