Havenbaas: situatie Rode Zee nu geen gevolgen voor overslag

Topman Boudewijn Siemons van Havenbedrijf Rotterdam verwacht niet dat de situatie in de Rode Zee dit jaar effect heeft op de totale overslag in de Rotterdamse haven. Dat is mits de situatie daar niet verergert, benadrukt hij bij de presentatie van de jaarcijfers van de grootste haven van Europa.

Ongeveer de helft van de schepen vaart nu om via Kaap de Goede Hoop, omdat rederijen door aanvallen van Houthi-rebellen op schepen in de Rode Zee de route via het Suezkanaal niet meer nemen. Door die aangepaste route komen de schepen later aan in de haven. Ook moest de haven wennen aan die nieuwe ‘dienstregeling’, aldus het havenbedrijf. Inmiddels houdt men rekening met de vertraging en zijn de effecten beperkt.

“Daar heb ik wel een aantal heel grote voorbehouden bij en dat is dat het niet erger wordt”, voegt Siemons toe. De situatie in de Rode Zee blijft onzeker, zegt hij. “Bovendien is die onzekerheid een serieus drama voor de mensen op die schepen.”

De coronaperiode had in hoeveelheid tonnen een veel grotere impact op de overslag in de Rotterdamse haven, zegt Siemons. De containerprijzen liggen nu wel wat hoger dan normaal, maar zijn nog steeds fors lager dan tijdens de pandemie.