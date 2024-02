Koophuizen zijn opnieuw duurder geworden

Koophuizen zijn vorige maand opnieuw duurder geworden, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In januari kostte een huis gemiddeld meer dan 433.000 euro, wat 1,8 procent meer is dan in januari vorig jaar. De huizenprijzen stegen in december ook van jaar op jaar.

De prijzen lagen in januari 1,2 procent hoger dan in december. Er zijn nog altijd veel meer woningzoekers dan huizen die te koop staan. Die schaarste zorgt ervoor dat huizen steeds duurder zijn geworden. Ook hebben sommige huizenkopers meer geld te besteden, omdat de lonen omhoog zijn gegaan. Dat zorgde er in december voor dat woningen voor het eerst in bijna een jaar duurder werden op jaarbasis. Van maand op maand stijgen de huizenprijzen al sinds halverwege vorig jaar.

Ondanks de hogere prijzen hebben meer mensen in januari een huis gekocht, meldt het Kadaster verder. Het aantal woningen dat van eigenaar wisselde, kwam afgelopen maand uit op meer dan 14.000, ruim 10 procent meer dan in de eerste maand van vorig jaar.

In de zomer van 2022 bereikten de woningprijzen een recordhoogte, waarna die bijna een jaar lang telkens iets daalden. Door de gestegen hypotheekrente konden kopers minder geld lenen voor een huis, maar dat effect is nu niet meer terug te zien in de gemiddelde huizenprijzen. De Hypotheekshop liet maandag weten dat veel geldverstrekkers de hypotheekrente weer hebben verhoogd en dat er deze week meer renteverhogingen komen.

Om het huizentekort op lossen moeten er volgens sommige mensen meer woningen worden gebouwd. Grote vraag is of dat lukt. Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar het laagste aantal vergunningen voor nieuw te bouwen huizen afgegeven sinds 2016, maakte het CBS een week geleden bekend. In totaal is voor bijna 55.000 nieuwbouwhuizen een vergunning afgegeven. Dat waren er 15 procent minder dan in 2022.