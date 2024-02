Tesla-rivaal Rivian schrapt opnieuw honderden banen

Maker van elektrische auto’s Rivian schrapt opnieuw honderden banen, terwijl de rivaal van onder meer Tesla worstelt met een stagnerende vraag en economische turbulentie. Daarmee snijdt er opnieuw een grote speler op de markt voor elektrische auto’s in zijn personeelsbestand. Onlangs maakte Polestar ook al bekend afscheid te nemen van 15 procent van zijn personeel, waardoor 450 mensen moesten vertrekken.

Bij Rivian gaat er een streep door een tiende van de banen. Hoeveel medewerkers het precies betreft, is niet direct duidelijk. Volgens cijfers van een jaar terug telde het Amerikaanse bedrijf nog 14.000 werknemers. Maar vorig jaar en in 2022 werden ook al flinke banenreducties aangekondigd om kosten te besparen.

Rivian denkt dit jaar ongeveer 57.000 voertuigen te kunnen bouwen. Dat is min of meer in lijn met de productie in 2023, heeft het bedrijf laten weten. Deze voorspelling blijft echter ver achter bij de gemiddelde schatting van analisten. Zij hadden voor 2024 op meer dan 80.000 wagens gerekend.

De algehele markt voor elektrische auto’s kampt met een zwakkere vraag door de hoge inflatie en lagere subsidies. “Wij geloven rotsvast in de volledige elektrificatie van de auto-industrie, maar erkennen op de korte termijn de uitdagende macro-economische omstandigheden”, stelt Rivian-topman RJ Scaringe in een verklaring.

Financieel kreeg zijn bedrijf het plaatje afgelopen kwartaal ook niet rond. Rivian verloor meer dan 40.000 dollar op elk voertuig dat het in de laatste drie maanden van het jaar leverde, meer dan het verlies van iets meer dan 30.000 dollar per voertuig in het derde kwartaal. Daarmee heeft Rivian zijn verliezen overigens wel flink teruggebracht ten opzichte van een jaar geleden. Destijds kampte Rivian nog met problemen in zijn toeleveringsketen.