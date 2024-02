Aandacht voor resultaten Galapagos op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar Galapagos. Het biotechnologiebedrijf stelt het jaar 2023 te hebben afgesloten met een goede kaspositie van 3,7 miljard euro. Dankzij de verkoop van Jyseleca kwam de nettowinst afgelopen jaar uit op bijna 212 miljoen euro, tegen een verlies van 218 miljoen euro in 2022. Galapagos liet eerder al weten de activiteiten van ontstekingsremmer Jyseleca over te dragen aan het Italiaanse Alfasigma.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin van de laatste dag van de week. Beleggers lijken het rustig aan te doen na de rally een dag eerder, die volgde op de sterke resultaten van AI-chipbedrijf Nvidia. Vooral de chipbedrijven zoals ASML, ASMI en Besi lieten daardoor stevige winsten zien.

Nvidia zelf sloot donderdag in New York ruim 16 procent hoger en zag de beurswaarde daarmee met 277 miljard dollar oplopen. Het was nog niet eerder voorgekomen dat een bedrijf er in een handelsdag zoveel aan beurswaarde bijkreeg. De totale beurswaarde van Nvidia nadert nu de 2 biljoen dollar.

De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag kleine winsten zien, na de flinke opmars een dag eerder. De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen 0,1 en 0,5 procent, nadat bleek dat de daling van de huizenprijzen in China in januari voor het eerst in tien maanden is afgenomen. De Britse bank Standard Chartered steeg dik 2 procent in Hongkong dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook gaat de bank voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. In Tokio, waar de Nikkei donderdag een nieuw recordniveau bereikte, was de beurs gesloten.

Brunel kwam ook met cijfers. De detacheerder zag de omzet vorig jaar met 13 procent stijgen. Het bedrijfsresultaat bleef vrijwel onveranderd. Ook Ajax staat in de belangstelling. De beursgenoteerde voetbalclub heeft met heel veel moeite de achtste finales van de Conference League bereikt. In Noorwegen versloeg Ajax Bodø/Glimt met 2-1 in de verlenging.

Hydratec zag de winst in 2023 licht dalen op een gelijkblijvende omzet van 283 miljoen euro. De leverancier van industriële systemen en kunststof bereikte in januari overeenstemming met Ten Cate Investeringsmaatschappij om het bedrijf te kopen en van de beurs in Amsterdam te halen.

De euro was 1,0825 dollar waard, tegen 1,0881 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 78,13 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 83,19 dollar per vat.