Boeren verlaten Brussel na uit de hand gelopen protest

Boze boeren die in Brussel wegen blokkeerden en door politiekordons probeerden te breken, verlaten de Belgische hoofdstad. Nu de vergadering van Europese landbouwministers over tegemoetkomingen aan de boeren is afgelopen, keren de eerste actievoerders terug naar huis.

De boeren trokken maandagochtend met honderden tractors naar de Europese wijk in Brussel, waar de politie hen tegenhield. Relschoppers staken banden en hooibalen in brand en gooiden met vuurwerk en flessen. Een aantal probeerde, met enig succes, met behulp van de tractors door de politiekordons te breken.

Landbouwminister David Clarinval van België, dit halfjaar voorzitter van de EU, veroordeelde het geweld. Dat werkt volgens hem alleen maar averechts. Zijn collega Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken eerder om respect voor de politie. Die zal relschoppers identificeren, waarschuwt ze.

De boeren, die af willen van Europese klimaat- en milieuregels en handelsakkoorden die hen zouden benadelen, lopen de laatste tijd geregeld te hoop in Brussel. Het gros leek maandag uit België zelf te komen, maar er waren ook boeren uit Frankrijk, Spanje en andere Europese landen gekomen. Hun protest liep zo uit de hand dat de politie traangas en het waterkanon inzette.