PostNL bij sterkste dalers op Damrak na teleurstellende resultaten

PostNL behoorde maandag tot de grootste verliezers op de Amsterdamse beurs. Het aandeel sloot 4,7 procent lager na publicatie van de jaarcijfers. De post- en pakketbezorger waarschuwde begin dit jaar al dat er in 2023 minder pakketten zijn bezorgd dan verwacht en stelde toen de winstverwachting over dat jaar naar beneden bij.

Ook voor dit jaar blijven de marktomstandigheden moeilijk, zei PostNL-topvrouw Herna Verhagen in een toelichting. Het concern blijft “alle nodige maatregelen nemen” om de resultaten te verbeteren, stelde Verhagen. Ook pleitte zij voor een aanpassing van de postwet, waardoor PostNL wekelijks minder post zal bezorgen. Dat is volgens het concern noodzakelijk door de krapte op de arbeidsmarkt en omdat er steeds minder brieven worden verstuurd.

Beleggers deden het verder rustig aan, na de sterke opmars van vorige week. Die was het gevolg van optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI) na beter dan verwachte resultaten van AI-chipbedrijf Nvidia. De AEX-index eindigde de handelsdag 0,3 procent lager op 852,87 punten. De MidKap sloot 0,1 procent hoger op 901,55 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent, Frankfurt steeg een fractie.

De chipbedrijven voerden maandag de hoofdindex op Beursplein 5 aan. Zo toonde chiptoeleverancier Besi (plus 6,5 procent) wat herstel na een zwaar verlies op vrijdag. Branchegenoot ASMI komt dinsdag met resultaten en steeg 4 procent en chipmachinefabrikant ASML kreeg er 0,6 procent bij. Sterkste daler in de AEX was AkzoNobel, dat 2,8 procent verloor. De verfproducent werd gevolgd door bierbrouwer Heineken (min 2,4 procent) en techinvesteerder Prosus (min 1,6 procent).

Beleggers reageerden verder op nieuws van muziekconcern UMG. Het Nederlands-Amerikaanse bedrijf achter artiesten als The Weeknd, David Guetta en Taylor Swift heeft maandag bekendgemaakt een meerderheidsbelang te nemen in Mavin Global, een muzieklabel uit Nigeria. Dat bedrijf is “de drijvende kracht achter veel van de Afrobeats-artiesten van het continent”, aldus UMG. Het is niet bekend hoeveel UMG voor het belang betaalt. Het aandeel steeg 0,3 procent.

De euro was 1,0850 dollar waard, tegen 1,0826 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder en kostte 77,23 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 82,17 dollar per vat.