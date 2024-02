Opmars bitcoin stuwt beurswaarde cryptobedrijven op Wall Street

Cryptobedrijven met een notering op Wall Street hebben hun beurswaarde flink zien stijgen maandag. Zo steeg cryptobeurs Coinbase 16,8 procent en werden cryptoplatforms Marathon Digital en Riot Platforms respectievelijk 21,7 procent en 17 procent meer waard. De bedrijven profiteerden van een opmars van de bitcoin. De waarde van de grootste cryptomunt ter wereld steeg gedurende de handelsdag tot boven de 54.000 dollar.

Dat was de hoogste stand in ruim twee jaar tijd. Twee weken geleden brak de bitcoin voor het eerst sinds het einde van 2021 door de grens van 50.000 dollar. De bitcoin was begin vorig jaar nog slechts 16.600 dollar waard. Het record uit 2021 is nog niet in zicht. Dat staat op bijna 69.000 dollar.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,2 procent lager op 39.069,23 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 5069,53 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 15.976,25 punten.

Intuitive Machines kelderde 34,6 procent. Het Amerikaanse bedrijf zag zijn maanlander Odysseus bij de landing op het maanoppervlak kantelen. Wel kan het bedrijf communiceren met de maanlander. Odysseus landde eind vorige week als eerste commerciële ruimtevaartuig ooit op de maan. Ook was het de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972.

Berkshire Hathaway sloot 2,2 procent lager. Het investeringsbedrijf van beurslegende Warren Buffett schoot aan het begin van de handelssessie nog flink omhoog na goed ontvangen resultaten. Daarmee kwam de beurswaarde dicht in de buurt van de grens van 1 biljoen dollar. Maar later op de dag dreigde de Amerikaanse overheid met een rechtszaak tegen elektriciteitsbedrijf PacifiCorp, dat eigendom is van Berkshire Hathaway. Dat zou de kosten voor de bestrijding van een bosbrand in Californië in 2020 niet hebben gedekt.

Supermarktketen Albertsons steeg 0,6 procent en branchegenoot Kroger verloor 2 procent. De Amerikaanse markttoezichthouder FTC is een rechtszaak begonnen tegen de overname van Albertsons door Kroger. Met die deal is 24,6 miljard dollar gemoeid, maar een fusie zou kunnen leiden tot lagere lonen voor werknemers en hogere prijzen voor boodschappen.

De euro was evenveel waard als de dollar bij het slot van de beurzen in Europa, namelijk 1,0850 dollar. Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder en kostte 77,60 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 1,1 procent in prijs tot 82,55 dollar.