Fietsenfabrikant Accell ruziet met bonden over reorganisatieplan

Fietsenfabrikant Accell Group slaagt er nog niet in met vakbonden tot een akkoord te komen over het plan om in Heerenveen 100 tot 150 banen te schrappen. Zowel CNV als de maker van onder meer Batavus en Sparta-fietsen zegt dat de onderhandelingen donderdagavond zijn vastgelopen. Volgens de vakbond zou Accell deze dagen nog met een eindbod komen, maar het bedrijf roept de bonden nu juist al op terug aan tafel te komen.

CNV-onderhandelaar Anthony Williams is verrast door deze oproep, omdat volgens hem juist Accell besloot de onderhandelingen te stoppen. De bond erkent dat de partijen nog wel een “eindje uit elkaar liggen” over de zogeheten beëindigingsvergoedingen. Accell spreekt zelf van een “buitengewoon stevig bod, zeker wanneer je onze situatie en de algemene omstandigheden in de fietsbranche in ogenschouw neemt”.

Accell, dat in 2022 voor 1,6 miljard euro werd overgenomen door een consortium van investeerders, maakte eind januari bekend zeker honderd banen te gaan schrappen in Heerenveen. In plaats daarvan wordt een deel van de productie verplaatst naar Hongarije en Turkije. Om het personeelsbestand van nu ongeveer 320 vaste werknemers in te kunnen krimpen, moet er eerst een akkoord met de bonden worden gesloten over de beëindigingsvergoedingen.

Ook FNV is bij de onderhandelingen betrokken. De bond was nog niet direct bereikbaar voor commentaar.